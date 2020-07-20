Нью-Йорк, США, 20 июля, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит начали торги 20 июля разнонаправленно, через полтора часа после открытия фондового рынка США Dow Jones находится в минусе, S&P и Nasdaq — в плюсе.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 59,03 пункта (0,22%), до 26 612,92 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,17 пункта (0,28%), до 3233,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 115,67 пункта (1,10%), до 10 618,86 пункта.

Прибыль S&P и Nasdaq обеспечена ростом котировок таких корпораций, как Amazon, Microsoft и Pfizer, объявившей об успехах в создании вакцины от COVID-19.

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