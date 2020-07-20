Красногорск, 20 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Специальные зоны тишины, а также медиазоны появились в библиотеках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-службе министерства культуры Московской области.

Аудиокниги

Данные места предназначены для прослушивания аудиокниг и музыки.

«В медиазонах есть коллекция аудиокниг из фондов библиотеки или электронной базы ЛитРес, музыкальные записи, виниловые пластинки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что медиазоны уже организованы в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве и Пушкине, а также в центральных библиотеках в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Домодедове, Ивантеевке, Ленинском, Мытищах, Одинцове, Сергиевом Посаде, Черноголовке.