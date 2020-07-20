Ростов-на-Дону, 20 июля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов готовятся обеспечить порядок на матче «Ростов» — «Зенит», который состоится 22 июля на стадионе «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Олег Константинов ИА Красная Весна ОМОН

Ростовским болельщикам рекомендуют прибыть на матч заблаговременно — за 1,5−2 часа, чтобы исключить большого скопления людей. Крупногабаритные вещи, а также стеклянную и пластиковую тару придётся оставить в камерах хранения. Помощь правоохранителям окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды. Без масок и перчаток болельщиков не пустят.

Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. За соблюдением правил игры будет наблюдать бригада Сергея Карасева. Во встрече будет задействована система VAR.