В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы. Об этом сообщается 20 июля на официальном портале Забайкальского края.
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ДТП в Чите
По предварительным данным, маршрутка перевернулась в результате столкновения с другим автомобилем.
В министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщили, что девять человек были доставлены в краевую клиническую больницу, двое детей — в детскую клиническую больницу.
Сообщается, что губернатор региона Александр Осипов поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.