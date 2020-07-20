Ростов-на-Дону, 20 июля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребёнка во дворе многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 июля.

Павел Редин ИА Красная Весна Детская площадка

Трагедия произошла вечером 19 июля на улице Таганрогской. Как полагают следователи, семилетний мальчик пытался перелезть двухметровое бетонное ограждение, ведущее на детскую площадку. Ребёнок случайно прикоснулся к столбу освещения, который находился под электрическим напряжением, упал с высоты и погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», в рамках которого будет дана правовая оценка действиям работников товарищества собственников жилья.