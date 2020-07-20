Каир, 20 июля, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Парламент Арабской Республики Египет сегодня, 20 июля, большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране, который действует с 2017 года. Об этом сообщает информационное агентство MENA.

U.S. Air Force Египетские военные

Напомним, что ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения.

В период действия режима чрезвычайного положения вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан.

Напомним, что этот режим чрезвычайного положения был введен президентом ас-Сиси в 2017 году после двух террористических актов в Тане и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. С тех пор режим чрезвычайного положения продлевается каждые три месяца.