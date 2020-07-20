Лондон, 20 июля, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть просели примерно на 1% к середине торговой сессии 20 июля на Лондонской бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent опустились на 47 центов (1,09%), до $42,67 за баррель. Диапазон Brent пока составляет $42,37 — $43,16 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 47 центов (1,15%), до $40,28 за баррель. Диапазон марки — от $39,98 до $40,81 за баррель.

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