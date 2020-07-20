Красногорск, 20 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. С 17 по 19 июля в Подмосковье заблудилось рекордное количество грибников. Об этом сообщается на официальном сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Отмечается что с утра 17 июля по вечер 19 июля на телефон «Единой службы спасения 112» поступило 77 сообщений от граждан, которые заблудились в лесу. Всего же в Подмосковье за выходные не смогли найти дорогу из леса 106 человек. Поиски одного человека продолжаются до сих пор.

«Статистика по заблудившимся в лесу бьет печальные рекорды. Потерявшихся грибников искали практически во всех лесничествах. Потерявшиеся были выведены из леса с помощью участковых лесничих, поисковых отрядов МЧС России и «Лиза Алерт». Некоторым грибникам удалось сориентироваться и выйти к населенным пунктам самостоятельно», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По её словам, причина подобного явления кроется в погодных условиях. Сильные ливни, ураганы и шквалистый ветер, упавшие и вывороченные деревья, вышедшие из берегов речки и ручейки навсегда изменили привычные картины в лесу. Поэтому даже люди, которые долгие годы ходили по данной территории не смогли сориентироваться в условиях изменившейся местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Московской области начался период, богатый на ягоды и грибы.