Тула, 20 июля, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Тульская область вошла в число шести субъектов Российской Федерации, которым в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» выделены субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году. Всего на эти цели из бюджета РФ дополнительно выделят более 96 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 20 июля.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область получит дополнительное финансирование по нацпроектам

Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна» было подписано между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области подписали с Минприроды России в мае 2020 года. Документ предусматривает ликвидацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов неподалеку от д. Каменка в Кимовском районе в 2020 году. Здесь на участке в 11 га за 50 лет скопилось около 371 тыс. куб. метров, при этом ближайший населенный пункт располагается на расстоянии 700 м.

«Рекультивация несанкционированной свалки ТКО позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, восстановить нарушенные земли, улучшить экологические условия. Уже разработана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки, проведены общественное обсуждение, успешно пройдена государственная экологическая экспертиза», — уточнили в управлении пресс-службы регионального правительства.

Отметим, что Тульская область уже имеет обширный опыт по рекультивации мест размещения отходов — в последние годы в регионе рекультивировали восемь крупных свалок общей площадью 33 га.