Токио, 22 июля, 2020, 00:38 — ИА Регнум.

Олимпиаду—2020 в Токио уже один раз перенесли, и кое-кто даже поговаривает, что не перенести ли ее еще раз, а то и вовсе отменить. Как выясняется, сами жители Японии особо не протестовали бы против такого радикального решения: большинство граждан этой страны уже Олимпиаду не хотят. О чем говорят данные соответствующего опроса, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Японии

Опрос, который провело Киодо — ведущее информационное агентство Японии, показал, что большинство респондентов (36,4%) выступают за перенос Игр еще минимум на год, веря, что к лету—2021 ситуация с коронавирусом принципиально не изменится. Треть опрошенных хотят вообще полной отмены токийской Олимпиады. И менее четверти хотят увидеть в своей стране Игры в 2021 году.

Опрос Киодо не единственный, есть данные японской службы новостей JNN, которая с опорой на итоги общенационального опроса утверждает: абсолютное большинство японцев не хотят проведения Олимпиады в Токио и в будущем году. А хотят только 17%. Центральная газета Японии «Асахи симбун» провела свой опрос и выяснила, что многие японцы хотят отказаться от Олимпиады из боязни новых волн эпидемии. Одни только токийцы в подавляющем большинстве (60%) сказали, что против Игр из-за страха заразиться коронавирусом, и потому поддерживают ее новую отсрочку или отмену.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Состоится ли «проклятая» Олимпиада в Токио?».