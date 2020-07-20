Лондон, 20 июля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Публикация доклада о том, что Россия якобы вмешивалась в парламентские выборы в Великобритании в минувшем году, состоится завтра, 21 июля, сообщил 20 июля комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Документ будет опубликован 21 июля в 10:30 (время местное). Отмечается, что он был составлен «предыдущим составом комитета».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские МИД и посольство выразили недоумение по поводу содержания заявления, с которым выступил 16 июля британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Из его заявления следует, что Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в британский парламент, которые состоялись в прошлом году, что доказательств нет и что возможны «ответные меры» со стороны Лондона в адрес Москвы.