Москва, 20 июля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Уголовно-исполнительный кодекс изменений, уточняющих правила передачи посылок осуждённым. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

В частности, законом определяется, что максимальный вес посылки, получение которой разрешается осуждённому к лишению свободы, составляет не более 20 килограммов, а максимальный вес бандероли — не более 5 килограммов.

Кроме этого, в законе уточняются виды почтовых отправлений с лекарствами и предметами медицинского назначения, которые осуждённый может получать в соответствии с медицинским заключением, помимо иных посылок, передач и бандеролей.

Закон был принят Государственной думой 7 июля и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года.