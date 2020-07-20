Нью-Джерси, США, 20 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Вооруженный боевик обстрелял дом в Нью-Джерси и застрелил сына федерального судьи США, 20 июля передает CNN.

(сс) ValynPi14 За линию не заходить

В результате нападения на дом судьи Эстер Салас в Нью-Джерси погиб ее 20-летний сын Даниэль Андерл. Ранения получил муж Салас, адвокат Марк Андерл.

Известно, что боевик, одетый в форму службы доставки Fed Ex, стрелял через дверь. Преступление, целью которого предположительно являлась сама Салас, расследуется ФБР.

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