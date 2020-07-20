Тбилиси, 20 июля, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Оппозиция считает, что правящая партия «Грузинская мечта» ничего нового народу не сулит, так как она представила кандидатами в мажоритарные депутаты старые лица — депутатов и чиновников, которые прекрасно устроились сами, а народу принесли лишь нужду, долги и проблемы. Заявление от имени партии «Европейская Грузия» сделал один из ее лидеров Давид Бакрадзе.

Грузинский флаг

«Сегодня мы увидели команду, целиком состоящую из старых и еще более старых лиц, бывших и действующих чиновников, губернаторов, министров, депутатов, которые на протяжении этих 8 лет очень хорошо устроили собственную жизнь, но стране и народу принесли нужду, нищету, долги и проблемы. Сегодня мы увидели правительство, которое опять говорило только о прошлом, опять скрывалось за белыми халатами врачей, но ни одного слова не сказало о взгляде на будущее, программе, плане, которым собирается решать проблемы народа. Поэтому мы думаем, что сегодняшняя презентация была лучшим доказательством и примером того, что в случае победы «Грузинской мечты» и этой команды следующие 4 года нашу страну никакой прогресс, никакие изменения не ожидают, и будут те же проблемы на еще более тяжелом фоне», — подчеркнул Бакрадзе.

Его партия видит только два сценария развития событий в Грузии. Первый — победа «Грузинской мечты», в результате чего, по определению Давида Бакрадзе, на страну и народ обрушатся еще более тяжелые проблемы. Или победа оппозиции и отправление нынешней власти в политическое небытие.

«Поэтому сценария только два. Или население выбирает эту команду и на следующие 4 года страна и народ входят в еще более тяжелые проблемы, или мы все вместе используем эти выборы для изменений, отправляем «Грузинскую мечту» в политическое небытие и выбираем правительство, которое говорит о будущем, о решении проблем народа, а не о прошлом», — заявил опппозиционер.

20 июля правящая партия «Грузинская мечта» представила кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Тем самым она начала свою предвыборную кампанию к парламентским выборам 2020 года, которые должны состояться в конце октября.