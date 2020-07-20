Тамбов, 20 июля, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин положительно оценил работу по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому информированию населения. Об этом он заявил сегодня, 20 июля, на оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Директор правового департамента аппарата главы Тамбовщины Александр Турецких доложил на заседании об итогах работы по оказанию бесплатной правовой помощи на территории региона. Эти услуги оказывает Госюрбюро, которое является единственным государственным провайдером.

Было отмечено, что данное направление работы Госюрбюро начало активно развиваться в регионе только с 2017 года, и спрос на него сразу стал востребованным. В настоящее время проведено около 900 мероприятий, из них 178 — в первом квартале 2020 года.

Несмотря на введенные ограничительные меры в связи с коронавирусом мероприятия по правовому информированию и просвещению продолжались, но уже в ином формате — дистанционном, в онлайн-режиме. Всего за этот период состоялось 52 мероприятия. Власти констатируют, что практика показала значительный потенциал данного формата.

Региональная государственная политика по правовому информированию и просвещению проводится как в отношении всего населения, так и целевых групп: пожилых людей, инвалидов, граждан, проживающих в интернатах. Оказание бесплатной юридической помощи социально уязвимым категориям населения является ключевым направлением деятельности Госюрбюро. Ранее по инициативе губернатора Александра Никитина был расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, куда вошли многодетные семьи, матери-одиночки и обманутые дольщики.

Александр Турецких отметил, что государственным юридическим бюро достигнут высокий уровень плодотворного сотрудничества с региональными НКО, органами исполнительной власти, правоохранительными и надзорными органами. На сегодняшний день заключено более 100 соглашений о взаимодействии с различными организациями и структурами. И работа в этом направлении продолжается.

Важным событием стало подписание в прошлом году многостороннего соглашения между администрацией области, региональным управлением Минюста России, основными провайдерами бесплатной юридической помощи о взаимодействии в системе оказания правовой помощи населению.

«Специалисты Госюрбюро активно используют различные формы правового информирования и просвещения: викторины, деловые игры, конкурсы, квесты, правовые лекции и личные встречи с населением», — говорится в сообщении.

В числе перспективных направлений дальнейшей работы Александр Турецких выделил развитие правового волонтерства, организацию горячей линии для целевых групп, участие в создании федерального портала правового информирования и просвещения населения.

Губернатор Александр Никитин поручил улучшать сервис оказания бесплатной юридической помощи и развивать межведомственное взаимодействие.