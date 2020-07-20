Красногорск, 20 июля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В лесах Московской области начался период, богатый на ягоды и грибы. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Гриб и рябина в лесу

«Сейчас наступило богатое время в лесах — можно сказать, что сейчас везде есть все: земляника, черника, малина, из грибов можно идти за белыми, сыроежками и лисичками с подберезовиками», — цитирует слова представителя комитета РИАМО.

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В комитете также напомнили о правилах безопасности при посещении лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествия с потерявшимися в лесу людьми участились в Башкирии. Причиной этому является наступление сезона сбора грибов и ягод.