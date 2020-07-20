Калуга, 20 июля, 2020, 20:53 — ИА Регнум. В декабре 2020 года Калуга официально примет статус новогодней столицы России. О подготовке к празднику рассказал 20 июля на заседании областного правительства временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Калуга новогодняя

По словам калужского градоначальника, в областном центре в эти летние дни проходит активная работа по реализации проекта «Калуга — новогодняя столица России». Разработана концепции праздника и украшение города, проведена планировка локаций, подготовлен брендбук. Состоялись переговоры с представителями малого и среднего бизнеса из сферы гостеприимства. С учётом пандемии коронавируса особое внимание уделяется вопросам безопасности. Открытие праздничных торжеств запланировано на середину декабря.

«В этом году Калуга станет новогодней столицей России. Все должно быть организовано на высоком уровне. Это престиж региона. Надо, чтобы у калужан и гостей города от праздника остались самые позитивные впечатления», — сказал врио губернатора области Владислав Шапша.

Проект Министерства культуры России «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Город, который получает данный статус, выбирается на конкурсной основе. Ранее участниками данного федерального проекта успели побывать Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. 7 января 2021 года новогоднюю эстафету Калуга торжественно передаст Нижнему Новгороду.