Азов, Ростовская область, 20 июля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Глава администрации Азова Ростовской области, находящийся под следствием, вышел на работу. Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил меру пресечения Владимиру Ращупкину.

Gorodazov.ru Владимир Ращупкин

О том, что азовский сити-менеджер приступил к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации муниципального образования.

ИА REGNUM напоминает, что Ращупкин был задержан в мае 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и заключён под стражу, однако позже чиновник был переведён под домашний арест.

15 июля стало известно, что суд изменил меру пресечения подследственному на залог в 600 тыс. рублей.