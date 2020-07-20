Москва, 20 июля, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Временно назначенный исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв много помогает людям и вникает детально в суть проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Екатерина Колязина Михаил Дегтярёв

«Я знаю Михаила Дегтярёва больше 10 лет, он очень демократичный и отзывчивый человек, много помогает людям не на словах, а на деле, всегда держит слово и детально вникает в суть любой проблемы, умеет находить решение даже в самых сложных ситуациях», — сказал Цветков.

По его словам, жителям Хабаровского края «очень повезло» с тем, что президент РФ Владимир Путин предложил стать исполняющим обязанности губернатора именно Дегтярёву: «Я убежден, что Михаил Дегтярёв будет работать в интересах людей».