Стало известно, когда Таджикистан определится с датой президентских выборов
Душанбе, 20 июля, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Таджикистане назначена дата совместного совещания нижней верхней палаты парламента шестого созыва. Оно состоится 6 августа 2020 года.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эмомали Рахмон
На втором совместном заседании планируется утверждение указов главы государства и обсуждение даты проведения выборов президента страны.
Ранее сообщалось, что президентские выборы в Таджикистане должны состояться ориентировочно в ноябре 2020 года. Кандидат на пост главы государства должен быть гражданином Таджикистана старше 30 лет с высшим образованием, проживший в стране не менее 10 лет.
Отметим, что действующий президент страны Эмомали Рахмон, согласно таджикистанскому законодательству, имеет право переизбираться неограниченное количество раз.