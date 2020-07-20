Губернатор: проблемы футбольного клуба «Тамбов» будут решаться
Тамбов, 20 июля, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 июля, на встрече с руководством и игроками футбольного клуба «Тамбов» поблагодарил за достойную игру в РПЛ и заверил, что проблемы клуба будут решаться, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
По мнению Александр Никитина, ФК «Тамбов» выполнила задачу на сезон: первый год в Российской премьер-лиге провела успешно, сумев закрепиться в элите российского футбола.
Становление новой истории тамбовского футбола началось в 2015 году. Тогда глава региона поддержал команду, помог ей выйти на новый уровень. И победы пришли, хотя каждый из сезонов был непростым. Клуб с каждой игрой двигался вперед, завоевывая новые вершины. Пробился в РПЛ и успешно справился с дебютным для себя сезоном. За это губернатор поблагодарил команду.
Конечно, поддержка клуба происходит в непростых условиях. Как отметил глава региона, вся страна не понимает, как нефутбольный регион смог обеспечить поддержку клуба на таком высоком уровне.
Игроки, в свою очередь, поблагодарили Александра Никитина за помощь, подарив ему игровую майку со своими автографами. Капитан команды Гиорги Шелия подчеркнул, что глава региона весь сезон был для них двенадцатым игроком.
Последний матч этого сезона тамбовские футболисты проведут 22 июля. Им предстоит игра в Москве с футбольным клубом «ЦСКА». А дальше — небольшой перерыв и старт нового чемпионата.