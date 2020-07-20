Ростов-на-Дону, 20 июля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области соберут не менее 11 млн тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Москве 20 июля.

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«Собрали примерно 8,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, пока обмолочено около 75% от общего объёма посевов в Ростовской области. Мы предполагаем, что соберём около 11 млн тонн или немного больше. Это будет больше, чем в прошлом году. Сейчас уборка пришла в северные территории региона, там у нас хорошая урожайность», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в Ростовской области хлеборобы обработали свыше 2,5 млн гектаров полей и собрали 8,5 млн тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность не уступает прошлогодним показателям — 33,8 центнера с гектара.