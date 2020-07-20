Москва, 20 июля, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В России на трёх верфях за один день заложены шесть крупных военных кораблей, сообщает 20 июля Интерфакс-АВН.

A.Savin, WikiCommons ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

В Северодвинске, Санкт-Петербурге и Керчи заложены две атомные субмарины, два фрегата с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами и два универсальных десантных корабля.

В частности, в Керчи в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» принял участие президент России Владимир Путин.

На северодвинском предприятии «Севмаш» заложены две атомные подлодки проекта «Ясень-М» «Воронеж» и «Владивосток», которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами, а также крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

На «Северной верфи» в Санкт-Петербурге были заложены два стелс-фрегата проекта 22 350 «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев» с увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового оружия.