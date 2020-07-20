Москва, 20 июля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении присяги для заступающих на службу в войска Росгвардии. Документ опубликован 20 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

В соответствии с новым законом, впервые заступающий на службу в национальную гвардию в торжественной обстановке перед государственным флагом присягает на верность Российской Федерации и её народу.

Согласно тексту присяги, сотрудник Росгвардии клянётся «уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и федеральные законы», а также «быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью».

Кроме этого, заступающий на службу даёт клятву «хранить государственную и служебную тайну».

Необходимые поправки вносятся в федеральный закон «О войсках национальной гвардии» и ряд других законодательных актов.