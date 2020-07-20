Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 июля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. 17 июля Переславский городской суд удовлетворил иск Переславской межрайонной прокуратуры о возобновлении подачи газа на котельную в микрорайоне Чкаловский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Теплотрасса в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» подать газ на котельные Чкаловского микрорайона и поселка Молодежный города Переславля. Подача газа была прекращена 21 мая 2020 года, из-за чего несколько тысяч человек остались без горячей воды. Поставщик ресурса мотивировал это решение отсутствием договорных отношений с потребителем.

Прокуратура посчитала, что споры газовиков и теплоснабжающей организацией не должны лишать жителей возможности пользоваться горячей водой. Суд согласился с этой позицией.

Как рассказали в администрации Переславля, возобновление подачи газа на котельную должно произойти 21 июля, тогда же в дома вернется и горячая вода.