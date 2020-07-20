Калуга, 20 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области с 20 июля сняли все ограничения на торговую деятельность. Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах, но без присутствия зрителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства региона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятие спортом

В области также возобновили работу аттракционы и кегельбаны. Разрешено проведение митингов численностью не более 50 человек. Рестораны и кафе по-прежнему могут работать лишь на летних верандах.

Кроме того, гражданам, возвращающимся в регион из-за рубежа, уже не обязательна двухнедельная обсервация. Отныне прибывшим достаточно будет предъявить справки об отсутствии коронавируса.