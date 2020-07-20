Курск, 20 июля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Курской области с 1 сентября приступают к работе семь земских учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Семь победителей федеральной программы «Земский учитель» начнут работать в школах Льгова, а также Советского, Солнцевского, Пристенского и Рыльского районов. Участники программы получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. Согласно условиям программы, педагоги должны отработать не менее пяти лет в школе, расположенной в сельской местности.

Конкурс проходил с января по июнь 2020 года на базе регионального комитета образования и науки, участие в нем приняли 12 человек. Подавать заявки для участия в конкурсе могли педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие педагогичское образование и стаж работы.