Киев, 20 июля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Одним из наиболее приоритетных направлений развития Военно-морских сил (ВМС) Украины является ракетная программа. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, заявил 20 июля командующий ВМС Украины, контрадмирал Алексей Неижпапа.

Navy.mil.gov.ua Игорь Неижпапа

«Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов «Нептун», которые будут в следующем году поставлены на вооружение военно-морских сил. Следующий этап — это установление этих ракет на морские платформы», — рассказал он.

По словам Неижпапы, на Украине была разработана программа поэтапного наращивания способностей ВМС, в создании которой участвовали специалисты из США и других стран.

«На первом этапе мы должны приобрести возможности в ближней морской зоне… будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов», — добавил он.

Согласно стратегии, Украина должна приобрести возможности в средней морской зоне за счёт кораблей, имеющих на вооружении ракетные комплексы. Последний этап программы предусматривает возможность применения украинских кораблей в дальней морской зоне совместно с силами НАТО, в частности, в Средиземном море и других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море начались учения Sea Breeze. В них принимают участия 2 тыс. военных из восьми стран. Из-за пандемии коронавируса личный состав международных сил не будет взаимодействовать между собой.

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