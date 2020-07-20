Ростов-на-Дону, 20 июля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Ростовской области жатва ранних зерновых культур выйдет на финишную прямую. В настоящее время хлеборобы собрали 8,5 млн тонн зерна нового урожая, обработав более 75% уборочных площадей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 июля.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

Труженики села обработали свыше 2,5 млн гектаров полей. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур не уступает прошлогодней — 33,8 центнера с гектара.

«В этом году наблюдается высокое качество зерна. Так, по данным центра оценки качества зерна, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы к настоящему времени выявлено более 94% продовольственного зерна 3−4 классов», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Жатва близка к завершению на юге Ростовской области. Аграрии, собирающие урожай в северных районах Дона, набирают обороты, используя каждый погожий день.