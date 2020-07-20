Буэнос-Айрес, 20 июля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Никакие планы по развитию экономики, кроме правительственного предложения реструктуризации долга в $65 млрд, не позволят Аргентине сдвинутся с места. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью изданию Financial Times.

Todo Noticias Альберто Фернандес

По его словам, быстрое разрешение долгового кризиса играет важную роль для восстановления экспортера зерна. Фернандес заявил, что предложения правительства по реструктуризации долга — это последний вариант, на который он может пойти.

Ранее кредиторы выдвигали более жёсткие условия, чем предложения правительства. «Я честно смотрю вам в глаза. Меня нельзя обвинить во лжи. Это все, что мы можем сделать», — сказал глава государства, комментируя официальное предложение о реструктуризации.

По его мнению, стабилизировать экономическую ситуацию в стране также можно за счет импортозамещения, реиндустриализации и экспорта продуктов пищевой промышленности.

Напомним, 19 июня правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 24 июля.

Ранее в министерстве экономики Аргентины сообщили, что страна не может принять предложение о реструктуризации, выдвинутое кредиторами. 22 мая страна оказалась в ситуации дефолта, так как не смогла выплатить долг кредиторам.