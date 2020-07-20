Москва, 20 июля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области жёлтый уровень погодной опасности. Информация об этом 20 июля размещена на прогностической карте организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грозовая туча над Москвой

В Москве период предупреждения по дождю действует до 21:00, в Подмосковье — до 18:00. Предупреждение по грозе в обоих регионах действует до 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 июля ожидается кратковременный дождь и гроза. В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок по городу, а в случае попадания под дождь рекомендуется укрыться в зданиях на уровне, недоступном для подтопления.