Омск, 20 июля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Оперативный штаб по коронавирусу в Омской области продлил срок действия режима повышенной готовности на две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в областном правительстве.

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Также в регионе продлён масочный режим — до 1 сентября 2020 года.

Оперштаб рекомендовал усилить контроль соблюдения требований санитарной безопасности, социальной дистанции и масочного режима в общественных местах и транспорте.

«Также принято решение не проводить новых смягчений тех ограничительных мер, которые введены на территории региона», — подчеркнул главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

Он добавил, что «никаких массовых мероприятий в течение ближайших двух недель проводиться не будет однозначно»:

«Мы руководствуемся анализом той обстановки, которая сложилась на сегодняшний день, а она довольно напряжённая и сложная».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в Омской области коронавирус выявлен у 5503 человек.