Чебоксары, 20 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии дождливая погода может продержаться две недели, возвращение жаркой погоды прогнозируется после 6 августа. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Исаак Левитан. Хмурый день. 1895

Причиной дождей в республике стал южный циклон, который идёт навстречу более мощному атлантическому вихрю, в результате образовалась малоподвижная ложбина. В результате дождливая погода будет в течение нескольких дней, в том числе с грозами.

По одному из сценариев, осадки будут идти с перерывами в течение двух недель, но локально и кратковременно. При этом днём будет довольно тепло: +20…+25 градусов тепла, по ночам температура может опускать до +10 градусов. Владимир Михайлов также приводит расчеты Гидрометцентра, согласно которым температура будет на один градус ниже климатической нормы и составит +18…+19 градусов.

По предварительным данным, жара может вернуться в начале августа, а дожди прекратятся после 6 августа.