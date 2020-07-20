Москва, 20 июля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Знаменитый телеведущий прогнозов погоды Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на помощницу Беляева.

Цитата из видео «Прогноз погоды (НТВ, 23.12.2004)» пользователя НТВ. youtube.com Александр Беляев

Отмечается, что телеведущий скончался в реанимации.

В 2011 году у Беляева нашли онкологическое заболевание. Беляев получил известность благодаря прогнозам погоды на телеканале НТВ.