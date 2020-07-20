Ярославль, 20 июля, 2020, 15:31 — ИА Регнум. 20 июля в Ярославле прошла серия одиночных пикетов против принятия Госдумой поправки о многодневном голосовании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет в Ярославле

Пикеты прошли перед зданиями правительства области и областной думы, а также у районных администраций и в людных местах.

Пикет в Ярославле

В пикетах приняли участие депутаты разных уровней от КПРФ, а также члены партии.

«Трехдневное голосование даст возможность организаторам выборов нарисовать любые нужные им цифры. А с «непослушными» или воспротивившимся, в т.ч. с избирательными комиссиями, вариантов разобраться масса — от них найдут повод избавиться. Если принятие поправки в Госдуме 21 июля состоится — это будет черный день российского парламентаризма», — рассказала председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Сотрудники полиции сфотографировали пикетчиков на Советской площади, однако никаких мер предпринимать не стали.