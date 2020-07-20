Токио, 20 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Европейское подразделение японской компании Toyota Motor Europe представило изображение своего нового логотипа. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба компании.

Newsroom.toyota.eu Brand Visual Identity Toyota

Новый логотип компании стал более упрощенным из-за отсутствия 3d-эффекта. Он представляет из себя простой знак с двухмерным дизайном. По мнению автопроизводителей, новый логотип отражает стремление компании к мобильности. Он символизирует новые и будущие модели Toyota.

В компании решили убрать название Toyota, поскольку новый логотип и так призван символизировать принадлежность автомобилей к японской марке.

«Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия логотипа пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией», — говорится в сообщении.

Ранее автомобильные компании Volkswagen, BMW и Nissan также представили обновленные логотипы.

Читайте также: В России появились две новые версии Toyota RAV4