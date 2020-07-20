Москва, 20 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный объявил о ликвидации так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Сообщение об этом опубликовано 20 июля на сайте блогера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Навальный пояснил, что закрывает организацию после рейдов, обысков и заморозки счетов. По решению суда сам Навальный, юрист Любовь Соболь и ФБК должны заплатить 88 млн рублей. Блогер отметил, что перейдёт «на другое юрлицо», но закрывает организацию, чтобы сохранить её сторонников, вносящих пожертвования.

«А главное, наша прелесть — 7 607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи», — добавил он.

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