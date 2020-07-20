Челябинск, 20 июля, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В 19 сельскохозяйственных районах Челябинской области из 21 объявлен режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Константин Крыжицкий. Дорога

Скоро такой же режим будет введён на территории всего региона. В ряде территорий с июня не было осадков. По предварительным оценкам, недобор зерна от плана составит примерно 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля на Южном Урале стояла аномальная жара. Теперь она уходит, но часть посевов погибла.