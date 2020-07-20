Омск, 20 июля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Омской области на проведение ЕГЭ-2020 из регионального бюджета выделили свыше 70 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Единый государственный экзамен в регионе проходит без серьёзных технических сбоев, системы печати, видеонаблюдения и пропуска работают в штатной режиме», — говорится в сообщении областных властей.

В Омской области для проведения ЕГЭ подготовили 67 пунктов, оснащённых всем необходимым. В том числе соблюдаются все меры безопасности, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса.

В 2020 году на организацию и проведение всей экзаменационной кампании из областного бюджета направили 73 млн рублей. В том числе средства предназначены на организацию видеонаблюдения и приобретения всех необходимых расходных материалов.

Напомним, 20 июля выпускники, в том числе омские, сдают экзамены по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае экзамен по биологи сдавали 1093 выпускника, ЕГЭ по английскому языку — 823 человека.

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