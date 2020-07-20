Москва, 20 июля, 2020, 13:57 — ИА Регнум. На текущей неделе определяющим для рубля по-прежнему будет внешний фон, и прежде всего изменчивая склонность к риску на финансовых рынках. Об этом 20 июля сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, в понедельник не ожидается значимых событий для рубля. Но на его курс к евро способны повлиять итоги саммита ЕС, воздействующие на европейскую валюту. Кроме того, интерес инвесторов вызовут вечерние данные о объёмах розничных продаж и безработицы в июне в России.

Эксперт считает, что опасность заключается в усилении проявлений пандемии, прежде всего, в США и Латинской Америке. Свою роль играет и перманентное торгово-тарифное противостояние Вашингтона и Пекина. Эти факторы воздействуют на рубль и непосредственно, влияя на котировки рисковых активов, и через снижение нефтяных цен. В случае, если цена барреля нефти Brent не сможет преодолеть сопротивление $44, возможен отход в район $41. Это стало бы дополнительным негативом для рубля. Тем более, что ЦБ в июле сократил операции по продаже валюты по «бюджетному правилу», отметил он.

Гойхман добавил, что напряжение вызывает и «педалирование антироссийской санкционной тематики» со стороны США. С другой стороны, рубль поддерживают налоговый период и выплата дивидендов российскими компаниями, что повышает спрос на российскую валюту. В целом в течение недели можно предположить сохранение курса валют к рублю в коридорах 70,5 — 72,4 руб/дол. и 81,5 — 83 руб/евро, с тяготением в верхнюю часть указанных диапазонов, считает эксперт.