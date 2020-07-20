Москва, 20 июля, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Решение не держать сбережения на депозитах при дальнейшем снижении ставок является адекватным, уверен финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский. Об этом он сегодня, 20 июля, заявил ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, о чём говорится в исследовании «Росгосстрах банка» и НАФИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

«Важно понимать, что 30% не всех россиян, а только тех, у кого есть вклады в банке. До начала кризиса сбережения были примерно у 30% россиян, сейчас количество людей, у кого остались вклады, уменьшилось, так как многие потеряли работу, сократили доходы и были вынуждены забирать деньги со счетов, чтобы прокормить семью. Поэтому реально только 10% россиян или 30% вкладчиков заберут деньги из банков, и это вполне адекватное намерение ввиду политики центрального банка по снижению ставок», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, мы только в начале пути, когда банковские ставки стали низкими, но пока не нулевые или отрицательные, а все развитые страны уже давно живут в парадигме нулевых и отрицательных ставок. «Поэтому количество вкладчиков будет сокращаться, а количество инвесторов будет расти, это тренд ближайших 10 лет точно, может быть, больше. Вариантов, куда цивилизовано можно инвестировать, где есть четкие правила игры, не так много, два самых больших сектора для инвестиций это недвижимость и фондовый рынок», — пояснил Марчинский.

Он обратил внимание, что недвижимость для россиян более понятна, но, к сожалению, у многих есть неверное убеждение о том, чтобы инвестировать в недвижимость нужно много денег, поэтому большинство не рассматривает для себя инвестиции в недвижимость.

«Для примера могу сказать, что, во-первых, есть стратегии инвестиций в недвижимость, которые позволяют инвестировать целиком на заемные средства, во-вторых, есть возможность вкладывать деньги в биржевые и не биржевые фонды с небольшими порогами входа от нескольких тысяч рублей. Большинство россиян и вкладчиков будут инвестировать в инструменты фондовых площадок: акции, облигации, структурные продукты и прочее. Количество открытых брокерских счетов на бирже достигло 5 миллионов, в последние месяцы наблюдается двукратный приток клиентов относительно аналогичных периодов 2019 года. Действительно, инвестиции на бирже дают возможность зарабатывать сотни процентов доходности, но также надо понимать, что есть значительные риски потери денег, так как психология большинства людей такова, что в кризисный период люди продают акции по минимальным ценам и фиксируют убытки. Опытные же инвесторы, наоборот, в кризис, когда у большинства инвесторов паника, покупают подешевевшие активы», — отметил инвестор.

Он рекомендовал инвесторам, которые открывают счета на бирже, инвестировать регулярно и долгосрочно, то есть, вкладывая деньги в фондовый рынок, забудьте про них минимум на 5 лет и регулярно докупайте бумаги согласно вашей стратегии; инвестировать деньги, которые вам не понадобятся завтра или в кризис, это должны быть ваши излишки, при потере которых ваша жизнь не изменится; не поддаваться панике, на длительном горизонте рынок растет.

«Касаемо инвестиций в золото, то это более консервативный инструмент, чем акции, но он также может просесть в цене. Золото считается активом, который инвесторы покупают в кризисное время, чтобы сохранить свои сбережения, поэтому сейчас для золота хорошее время, и оно растет, и рост, скорее всего, будет продолжаться», — добавил Марчинский.