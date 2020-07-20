Боровск, Калужская область, 20 июля, 2020, 15:04 — ИА Регнум. 25 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которые без патентов трудились на стройке жилых домов, обнаружили полицейские в деревне Кабицино, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф 25 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана обнаружили полицейские в деревне Кабицино

На каждого мигранта было составлено по административному протоколу. Им пришлось заплатить штрафы в размере двух тысяч рублей.

Работодателю грозит штраф до 800 тыс. рублей по отдельности за каждого нелегального иностранца.