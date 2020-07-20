Абу-Даби, 20 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Глава UFC Дэна Уайт заявил, что в организации никогда не будет другого такого бойца, как Хабиб Нурмагомедов. Об этом 20 июля сообщает The National.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег», — сказал Уайт.

По его словам, в будущем в UFC будут другие звёзды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уайт заявил, что Нурмагомедов проведёт бой с Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в октябре.