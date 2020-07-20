Кострома, 20 июля, 2020, 13:34 — ИА Регнум. По предварительной информации причиной пожара в больнице посёлка Судиславль Костромской области стала неисправная электрика. Об этом сообщает администрация региона.

Adm44.ru Больница посёлка Судиславль после пожара

Напомним, 20 июля в 5.58 в деревянной аптеке районной больницы произошло возгорание. Шестерых пациентов, находящихся в этот момент в медучреждении эвакуировали врачи, никто не пострадал.

Тем не менее, на место с комиссией прибыл губернатор региона Сергей Ситников. Сейчас в медучреждении идёт уборка, принимать пациентов в дневной стационар в Судиславле начнут с завтрашнего дня.

Плановую помощь больным на время восстановления медучреждения будут оказывать в соседней Островской больнице, выдачу лекарств для льготников организуют там же. В ближайшее время во всех учреждениях здравоохранения региона проведут проверки по пожарной безопасности, в первую очередь инспекторы придут в районные больницы.