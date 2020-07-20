Москва, 20 июля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Россия успешно сотрудничала с Украиной и Грузией во время реализации вывозной программы в условиях пандемии коронавируса. Об этом 20 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран, — сказала Захарова на пресс-конференции, посвященной вывозной программе. — Нам точно так же помогали и они».

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что в ходе вывоза граждан РФ помощь поступала от Белоруссии и многих других стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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