В Омской области выявили 108 новых носителей коронавируса
Омск, 20 июля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. По состоянию на 20 июля в Омской области коронавирус выявлен у 5503 человек, в том числе за сутки подтверждено 108 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Изоляция
Выздоровели 3217 человек, в том числе 40 — за последние сутки.
За весь период в Омской области скончались 52 пациента с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Омской области было выявлено 5172 носителя коронавируса.