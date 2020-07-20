Москва, 20 июля, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин прокомментировал содержание недавнего телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова, в ходе которого министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И подверг серьёзной критике внешнюю политику США:

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Когда мы читаем такие сообщения, мне бы хотелось, чтобы мы, думая, конечно же, в первую очередь о сегодняшнем дне, бросали взгляд в прошлое, во времена «перестройки», в 1990-е, в начало 2000-х годов.

Вот российский министр иностранных дел Лавров в ответ на высказанные его китайским коллегой оценки («США утратили разум, нравственность и доверие»), говорит: «Американская сторона всегда верила в свою «исключительность». Страна, действующая на основе понимания своей исключительности, не может быть нормальным партнёром ни для одной другой страны мира. Нас же и Михаил Горбачёв, и Борис Ельцин, и их министры иностранных дел настойчиво убеждали в обратном: США — это добрый партнёр России, США нам помогут ей вернуться в «цивилизованный мир». Преобладали такие настроения и в начале 2000-х… Что это было?

Российско-китайское стратегическое партнёрство — это, действительно, ключевой фактор современной политики, способный остановить полную разбалансировку международных отношений. В этом смысле, думаю, концепция так называемого «многополярного мира» утрачивает своё значение, если когда-то его действительно имела. На мой взгляд, она служила интересам США, которые консолидировали западный полюс и с этих позиций подминали и подминают под себя весь остальной мир.

Другие полюсы перед его лицом по-отдельности мало что значат, они тоже должны консолидироваться. За счёт этого на основе российско-китайского взаимодействия может возникнуть противостоящий США единый созидательный полюс мировой политики. Для того чтобы восстановить примат международного права, положить конец «праву сильного», нужно единство в главном, о чём сказал китайский министр: в разумности, в нравственности и, на этой основе, в доверии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И подверг серьёзной критике внешнюю политику США: «Американская сторона совершенно открыто ставит свои интересы выше других, проявляет эгоизм и унилатерализм, применяет травлю в ее крайней степени, разве есть где-то такие державы».

Глава МИД России отметил, что американская сторона всегда верила в свою «исключительность» и единственное, что делает в последнее время, — всё больше срывает маскировку, угрожая или размахивая санкциями на каждом шагу.