Рязань, 20 июля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Рязанской области на полигонах Сельцы и Дубровичи пройдут масштабные военные учения с группировкой Воздушно-десантных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДВ

Учения проходят накануне 90-летней годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. Маневры также пройдут на площадках приземления Житово и Новики.

В учениях примут участие более 6 тыс. военнослужащих, более 400 единиц техники. В стрельбах планируется задействовать самоходные орудия 2С9 «Нона-С», гаубицы Д-30, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», реактивную артиллерию и другое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.