Кемерово, 20 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области ожидается ухудшение погоды 21 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные регионального гидрометцентра, во вторник местами по области ожидаются грозы, сильные ливни и град.

Константин Маковский. Дети, бегущие от дождя. 1872

Порывы западного ветра будут достигать 13−18 метров в секунду. Дневная температура будет достигло 19−24 градусов тепла, по югу — до плюс 29.

В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендовали жителям соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», — отметили в МЧС.

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