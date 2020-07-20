Кострома, 20 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 32 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 1995 заражённых, из них вылечены врачами 1327 человек.

Таким образом на данный момент в регионе имеется 643 активных носителя коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и умерших).

Под наблюдением специалистов в больницах региона находятся 58 пациентов, 585 инфицированных отправлены на домашнее лечение. Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.